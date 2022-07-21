Глава ФФККР оценил ситуацию с 90-летним Протопоповым. От него потребовали освободить дом

Президент Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал новость о том, что двукратный олимпийский чемпион в парном катании, легендарный советский фигурист Олег Протопопов будет вынужден освободить свой дом в Швейцарии. Ранее 90-летний Протопопов рассказал, что компания, которая обслуживает его дом, потребовала от всех жильцов уехать, чтобы провести ремонт.
«Известие о том, что Олег попал в беду, – из ряда вон выходящее событие. Человеку только-только исполнилось 90. Он много лет прожил в доме, где скопилось много вещей, костюмов для фигурного катания, представляющих исторический интерес. Прямо скажу, не дай бог пережить подобное.
Уверен, что Олимпийский комитет России в курсе ситуации. Надо, конечно же, подключить всех, кто может оказать помощь в решении проблемы легендарного спортсмена», — цитирует Горшкова «Подмосковье сегодня».
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