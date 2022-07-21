ISU окончательно утвердил Шеффилд хозяином этапа Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) окончательно утвердил британский Шеффилд местом проведения четвёртого этапа Гран-при в сезоне-2022/2023. Этап перенесён из Китая и пройдёт в ранее запланированные сроки — 11-13 ноября. Отмечается, что этап Гран-при по фигурному катанию впервые пройдёт в Великобритании.
После утверждения Шеффилда стало известно окончательное расписание серии Гран-при.
21–23 октября – США.
28–30 октября – Канада.
4–6 ноября – Франция.
11–13 ноября – Великобритания.
18–20 ноября – Япония.
25-27 ноября – Финляндия.
8-11 декабря – Италия (финал).
Напомним, этап в финском Эспоо ранее заменил российский этап. Распределение участников по этапам Гран-при будет опубликовано на сайте ISU завтра, 22 июля. Среди них не будет российских фигуристов, отстранённых из-за ситуации на Украине.
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