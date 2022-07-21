Синицина и Кацалапов выступят в шоу Навки «Лебединое озеро» в Сочи
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Олимпийские чемпионы в команде и серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. Ледовый балет будет проходить на арене «Айсберг» с 9 августа по 18 сентября.
Синицина исполнит роль белого лебедя Одетты, Кацалапов – раздираемого противоречиями принца Зигфрида. Ранее Виктория и Никита сыграли Настеньку и Принца в другом проходящем в Сочи шоу Навки — «Аленький цветочек».
В «Лебедином озере» также будут задействованы другие звёзды фигурного катания. Тёмную сторону принца, его альтер-эго — Тень — поочерёдно сыграют Иван Ригини и Морис Квителашвили. Чёрного лебедя Одиллию — Маргарита Дробязко, Колдуна — Повилас Ванагас.
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