Синицина и Кацалапов выступят в шоу Навки «Лебединое озеро» в Сочи

Олимпийские чемпионы в команде и серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. Ледовый балет будет проходить на арене «Айсберг» с 9 августа по 18 сентября.

Синицина исполнит роль белого лебедя Одетты, Кацалапов – раздираемого противоречиями принца Зигфрида. Ранее Виктория и Никита сыграли Настеньку и Принца в другом проходящем в Сочи шоу Навки — «Аленький цветочек».

В «Лебедином озере» также будут задействованы другие звёзды фигурного катания. Тёмную сторону принца, его альтер-эго — Тень — поочерёдно сыграют Иван Ригини и Морис Квителашвили. Чёрного лебедя Одиллию — Маргарита Дробязко, Колдуна — Повилас Ванагас.