Бетина Попова: смена программы Щербаковой перед Пекином — грамотный тренерский расчёт

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова ответила на распространённый вопрос о том, почему спортсменам из данного вида спорта приходится менять программы по ходу сезона, а также высказалась о смене короткой программы у Анны Щербаковой.

«Почему приходится менять программы по ходу сезона? Спортсменов не заводит музыка, не чувствуют себя в этом образе, иногда даже бывают суеверные моменты. Очень часто это происходит по рекомендации судей. Они говорят: «Вот, ваша прошлогодняя произвольная была сильнее, так что давайте оставьте её». Особенно если речь идёт о каких-то серьёзных сезонах типа олимпийского или о подготовке к чемпионату мира.

В танцах редко можно увидеть, когда программу оставляют на второй год, всегда ставят новое, но в одиночном катании такое можно встретить. Бывает, кто-то посреди сезона ставит новую программу, как Аня Щербакова в этом году — полностью новая программа с другим образом. Но здесь нужно понимать, что в одиночном с этим проще, потому что все связки у ребят более-менее прикатаны, дорожка шагов она какая была, такой и остаётся, просто изменены акценты, изменён немножко рисунок. Но по факту это остаётся почти та же самая программа со смещёнными акцентами, которые подогнали под эту музыку. Это норма, потому что шагов не так много, всего две руки, две ноги. Когда ты катаешься один, не так много того, в чём ты можешь поэкспериментировать.

Одиночникам в этом плане легче менять программу посреди сезона — у них разгоны на элементы занимают очень много времени, на сами связки остаётся мало, выдумывать нечего.

Почему Щербаковой сменили короткую программу перед Пекином? Думаю, это был грамотный тренерский расчёт на то, что были какие-то недоделанности, которые нужно было отрабатывать. Возможно, у самой спортсменки было недостаточное понимание музыки, может, какие-то движения шли не очень хорошо, или что-то по элементам было неудобно, и музыка не заводила в должной мере. Мы не знаем, но на самом деле сама идея востока была интересней, и Ане она очень шла, Аня была в ней гармонична. Мне кажется, побоялись рискнуть. Ну и правильно, ведь Олимпиада — это не всегда место для риска», — рассказала Бетина Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

Полное интервью с Бетиной Поповой читайте на «Чемпионате».