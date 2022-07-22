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Татьяна Тарасова отреагировала на решение не пускать Трусову в Швецию на мастер-класс

Татьяна Тарасова отреагировала на решение не пускать Трусову в Швецию на мастер-класс
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что мастер-класс серебряного призёра ОИ-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция) отменили вследствие рекомендации со стороны шведской федерации фигурного катания

«Это не шведская федерация, а ISU. Они приняли решение отстранить нас от всех соревнований и выступлений. Всех русских. Поэтому это оттуда.

Шведская федерация фигурного катания порекомендовала не заниматься этим проектом? Пусть они другими проектами занимаются. Бог им судья», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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