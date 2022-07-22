Наталья Бестемьянова — о недопуске Трусовой в Швецию: что странного? Идёт русофобия

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что мастер-класс серебряного призёра ОИ-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция) отменили вследствие рекомендации со стороны шведской федерации фигурного катания.

«А что здесь странного? Если с оперными певцами разрывают контракты, то чем мы отличаемся от них? Идёт русофобия — абсолютный отказ от всего русского. Даже Достоевского запрещают», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Изначально планировалось, что мастер-класс Трусовой пройдёт в конце августа.

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