Стало известно, сколько заработала компания Тутберидзе за первый год работы

Новая компания, которую основала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, за первый год существования заработала 6,8 млн рублей. Соответствующая информация содержится в бухгалтерской отчётности предприятия, которую приводит телеграм-канал «Тулуп Тутберидзе».



Из приведённого скриншота следует, что выручка за первый год работы «Тим Тутберидзе» составила 10 млн рублей. Чистая прибыль составила 6,8 млн рублей.



Тутберидзе является ведущим российским тренером. Она воспитала многих олимпийских чемпионок. Её воспитанницами являются Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова и другие спортсменки. Ранее сообщалось, что Тутберидзе может уехать в США, но специалист вернулась после краткосрочной поездки.

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