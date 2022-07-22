Роднина призвала отключить излишние эмоции по поводу отмены мастер-класса Трусовой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, прокомментировала отмену мастер-класса серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция). В Федерации фигурного катания выступили против приезда россиянки в страну и проведения совместных мероприятий.



«Для начала было бы правильно отключить излишние эмоции. Дело в том, что мы не до конца понимаем, что именно произошло с Трусовой. Нужно разобраться, как она собиралась туда отправиться: по контракту, по договорённости? Есть ли у неё право там работать, сделана ли виза? В этом вопросе существует слишком много нюансов», — цитирует Роднину «RT на русском».



В настоящее время российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения. Россиян отстранили в связи с украинскими событиями.

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