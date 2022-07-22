Роднина призвала отключить излишние эмоции по поводу отмены мастер-класса Трусовой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, прокомментировала отмену мастер-класса серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция). В Федерации фигурного катания выступили против приезда россиянки в страну и проведения совместных мероприятий.
«Для начала было бы правильно отключить излишние эмоции. Дело в том, что мы не до конца понимаем, что именно произошло с Трусовой. Нужно разобраться, как она собиралась туда отправиться: по контракту, по договорённости? Есть ли у неё право там работать, сделана ли виза? В этом вопросе существует слишком много нюансов», — цитирует Роднину «RT на русском».
В настоящее время российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения. Россиян отстранили в связи с украинскими событиями.
Как создаётся искусство на льду? Рассказываем в новом выпуске спецпроекта «Песнь льда».
- 22 июля 2022
-
16:42
-
16:14
-
15:03
-
14:53
-
14:46
-
13:55
-
13:15
-
12:56
-
12:45
-
12:22
-
12:14
-
12:00
-
11:13
-
10:12
-
09:12
-
09:00
-
07:30
- 21 июля 2022
-
20:11
-
19:52
-
18:45
-
16:25
-
16:18
-
14:34
-
13:06
-
11:52
-
11:31
-
11:14
-
11:07
-
10:07
-
09:06
-
08:17
- 20 июля 2022
-
23:28
-
16:33
-
15:15
-
11:24