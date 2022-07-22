ISU распределил фигуристов по этапам Гран-при. Россиян и белорусов нет

Международный союз конькобежцев (ISU) распределил фигуристов по этапам Гран-при сезона-2022/2023. Соревнования пройдут без российских и белорусских спортсменов, которые отстранены из-за ситуации на Украине.

Японка Каори Сакамото, ставшая чемпионкой мира в отсутствие российских фигуристок, выступит на этапах в США и Японии. Представляющая Польшу Екатерина Куракова – в США и Великобритании, выступающая за Азербайджан Екатерина Рябова – в Канаде и Японии, Анастасия Губанова из Грузии – в Великобритании и Финляндии.

Мужская серия Гран-при пройдёт без олимпийского чемпиона Нэйтана Чена. Его молодой товарищ по сборной США Илья Малинин, кроме домашнего этапа, выступит в Финляндии. Представляющий Грузию Морис Квителашвили заявлен на этапы в Великобритании и Финляндии. Украинец Иван Шмуратко – на этапе во Франции.

Фаворитами турнира спортивных пар, скорее всего, станут единственные заявленные китайцы Чэн Пэн и Ян Цзинь, которые выступят во Франции и Финляндии. Украинцы София Холиченко/Артем Даренский заявлены на этап в США.

В турнире танцоров выступят сразу два украинских дуэта – Александра Назарова/Максим Никитин в США и Франции, а Мария Голубцова/Кирилл Белобров – в Великобритании.