ISU распределил фигуристов по этапам Гран-при. Россиян и белорусов нет

Международный союз конькобежцев (ISU) распределил фигуристов по этапам Гран-при сезона-2022/2023. Соревнования пройдут без российских и белорусских спортсменов, которые отстранены из-за ситуации на Украине.
Японка Каори Сакамото, ставшая чемпионкой мира в отсутствие российских фигуристок, выступит на этапах в США и Японии. Представляющая Польшу Екатерина Куракова – в США и Великобритании, выступающая за Азербайджан Екатерина Рябова – в Канаде и Японии, Анастасия Губанова из Грузии – в Великобритании и Финляндии.
Мужская серия Гран-при пройдёт без олимпийского чемпиона Нэйтана Чена. Его молодой товарищ по сборной США Илья Малинин, кроме домашнего этапа, выступит в Финляндии. Представляющий Грузию Морис Квителашвили заявлен на этапы в Великобритании и Финляндии. Украинец Иван Шмуратко – на этапе во Франции.
Фаворитами турнира спортивных пар, скорее всего, станут единственные заявленные китайцы Чэн Пэн и Ян Цзинь, которые выступят во Франции и Финляндии. Украинцы София Холиченко/Артем Даренский заявлены на этап в США.
В турнире танцоров выступят сразу два украинских дуэта – Александра Назарова/Максим Никитин в США и Франции, а Мария Голубцова/Кирилл Белобров – в Великобритании.
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