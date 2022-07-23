Щербакова рассказала, чем гастроли с Авербухом отличаются от турне со штабом Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, чем гастроли с шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» отличаются от турне с тренерским штабом Этери Тутберидзе.
«Выступления там проходят реже — между ними есть время выдохнуть, настроиться на новые прокаты. На самих шоу — то же самое. Ты долго настраиваешься на один прокат, откатываешь его и выходишь со льда. Есть чуть-чуть времени, чтобы отдохнуть, настроиться на новый прокат, размяться, а потом выйти и откатать снова. Всё так по полочкам разложено: размяться, выступить, закончить. А дальше — финальный выход и конец.
Здесь же более динамичный формат. Я участвую в открытии — после него есть единственная возможность снять коньки, перед номером «Мастер и Маргарита». Я разминаюсь в зале — прохожу номер. Потом выхожу на лёд и прокатываю его. Дальше за время перерыва быстро переодеваюсь на открытие, затем — на «женский» номер, а после — на свой финальный номер. Перед ним совсем мало времени: я освобождаюсь примерно за одно выступление до своего. Поэтому просто включаю музыку к программе, прохожу её хоть чуть-чуть для себя и выбегаю на лёд — даже нет времени размяться. Для всех, кто здесь выступает, это норма. Я к этому привыкаю — мне нравится (улыбается)», — приводят слова Щербаковой «Аргументы и факты».
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