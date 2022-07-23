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Александр Коган поделился мнением о проблеме насилия в фигурном катании

Александр Коган поделился мнением о проблеме насилия в фигурном катании
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Генеральный директор федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган поделился мнением о проблеме насилия в фигурном катании.

«Проблемы подобного характера в фигурном катании есть и всегда были. Естественно, это ненормально, и на последнем исполкоме мы приняли решение о создании комиссии по этике. Наши юристы уже разрабатывают специальный кодекс, который будет распространяться на всех участников процесса: спортсменов, тренеров, персонал, организаторов соревнований и так далее. До этого у нас существовал только этический кодекс спортивных судей», — приводит слова Когана RT.

Ранее Александр Коган высказался о том, когда с российских спортсменов снимут отстранение, связанное с ситуацией на Украине.

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