Александр Коган поделился мнением о проблеме насилия в фигурном катании
Поделиться
Генеральный директор федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган поделился мнением о проблеме насилия в фигурном катании.
«Проблемы подобного характера в фигурном катании есть и всегда были. Естественно, это ненормально, и на последнем исполкоме мы приняли решение о создании комиссии по этике. Наши юристы уже разрабатывают специальный кодекс, который будет распространяться на всех участников процесса: спортсменов, тренеров, персонал, организаторов соревнований и так далее. До этого у нас существовал только этический кодекс спортивных судей», — приводит слова Когана RT.
Ранее Александр Коган высказался о том, когда с российских спортсменов снимут отстранение, связанное с ситуацией на Украине.
Комментарии
- 23 июля 2022
-
13:47
-
13:10
-
11:51
-
11:32
- 22 июля 2022
-
23:27
-
22:54
-
22:20
-
22:03
-
18:13
-
16:42
-
16:14
-
15:03
-
14:53
-
14:46
-
13:55
-
13:15
-
12:56
-
12:45
-
12:22
-
12:14
-
12:00
-
11:13
-
10:12
-
09:12
-
09:00
-
07:30
- 21 июля 2022
-
20:11
-
19:52
-
18:45
-
16:25
-
16:18
-
14:34
-
13:06
-
11:52
-
11:31
Партнерский контент