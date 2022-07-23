Анна Щербакова: с каждым шоу я приучаюсь работать с публикой, раскрываюсь на льду

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, чему научилась во время гастролей с шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».
«Я бы не назвала это чем-то кардинально новым, но с каждым шоу я приучаюсь работать с публикой, чувствовать разницу между соревнованиями и шоу. Когда я прокатываю сейчас свои программы, всегда ищу свободный «кусочек», где я никак не взаимодействую со зрителем. Это те моменты, которые на соревнованиях мне нужны для того, чтобы настроиться на выполнение элемента или отдохнуть перед тем, как сделать какую-то сложную связку. Здесь же, на шоу, эти моменты идут на зрителей. Я стараюсь театральней, красочней делать все движения. Мне кажется, они так даже преображаются!
Поможет ли мне это в карьере? Думаю, да. Во-первых, я привыкаю к выступлениям на публику. Это только кажется, что мы часто выступаем для зрителей, но обычно это бывает только по несколько раз в месяц в конце сезона. А когда ты катаешь шоу каждый день, появляется больше возможностей получить новый опыт. Из каждого выступления беру что-то для себя. Во-вторых, в будущем я смогу раскрыться на льду больше за счёт этого», — приводят слова Щербаковой «Аргументы и факты».
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