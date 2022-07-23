«Обожаю, люблю и ценю!» Ерёменко трогательно поздравил Степанову с помолвкой

Российский фигурист Игорь Ерёменко, завершивший карьеру по итогам сезона-2021/2022, отреагировал на новость о помолвке Александры Степановой. Племянник тренера Светланы Соколовской Владислав Малинов сделал Степановой предложение руки и сердца после завершения одного из шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Сочи.
«Сашка, Влад! Обожаю, люблю и ценю! Невероятно счастлив за вас», — написал Ерёменко в своих социальных сетях.
Примечательно, что фанаты фигурного катания долгое время приписывали Степановой роман именно с Ерёменко, опираясь на большое количество совместных фото фигуристов.
Ерёменко выступал в танцах на льду в паре с Софьей Шевченко под руководством Александра Свинина. Пара выигрывала финал Гран-при среди юниоров и завоёвывала бронзу на юниорском чемпионате мира.
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