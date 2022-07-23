Олимпийская чемпионка в командном турнире российская фигуристка Камила Валиева встретилась на VK Fest c певцом и блогером Ваней Дмитриенко. Фотографию опубликовал в своих социальных сетях молодой исполнитель, Валиева сделала репост.
Фото: из личного архива камилы валиевой
Помимо Валиевой, в лектории VK Fest, организованном совместно с Российским обществом «Знание», участвуют российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова.
Спортсменки примут участие в дискуссии «Олимпийский лёд», на которой поговорят об Олимпиаде-2022 и пути к олимпийской мечте. В качестве модераторов дискуссии выступят Илья Авербух, Максим Траньков и Татьяна Навка.
Помимо золота Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, на счету 16-летней Камилы Валиевой имеется четвёртое место в личном турнире. Спортсменку допустили до него, несмотря на допинг-скандал. Валиева уступила Щербаковой, Трусовой и Каори Сакамото (Япония), завоевавшим золото, серебро и бронзу соответственно.
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