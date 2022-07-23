Авербух рассказал, как готовилось предложение руки и сердца фигуристке Степановой

Хореограф и тренер Илья Авербух рассказал, как во время его ледового шоу готовилось предложение руки и сердца фигуристке Александре Степановой.



«Вчера произошло очень трогательное и радостное событие. Мы с Владиславом (Малиновым) хранили эту тайну несколько недель. Он обратился ко мне с просьбой о возможности сделать предложение Саше во время шоу. Мы срежиссировали, когда это будет происходить, разумеется, хранили всё это от Саши в секрете. Вчера у многих стояли слёзы счастья на глазах. Владислав спустился с трибуны с букетом цветов. Саша ничего не знала, поэтому была очень счастлива и тронута таким предложением», — сказал Авербух в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Владислав Малинов сделал своей возлюбленной Александре Степановой предложение руки и сердца после завершения одного из шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Сочи.