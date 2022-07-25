Алёна Косторная в футболке «Локомотива» пришла на матч РПЛ с «Ростовом». Фото

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная посетила матч второго тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Ростов», который состоялся вчера, 24 июля. Соответствующая фотография появилась в соцсетях блогеров Андрея и Паши Лапушкиных.

Косторная, одетая в футболку «Локомотива», является болельщицей железнодорожников.

«В прекрасной компании вчера болели за «Локомотив». Победы обязательно будут! Вперёд, «Локо»!» — отмечается в подписи к фотографии.

Фото: из личного архива Андрея и Паши Лапушкиных

Напомним, «Локомотив» и «Ростов» сыграли со счётом 2:2. В первом туре команды также добились ничейных результатов. Москвичи дома сыграли 1:1 с «Нижним Новгородом», а ростовчане на выезде — 1:1 с московским «Динамо».

Алина Загитова обратилась к СМИ и болельщикам: