Алёна Косторная в футболке «Локомотива» пришла на матч РПЛ с «Ростовом». Фото

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная посетила матч второго тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Ростов», который состоялся вчера, 24 июля. Соответствующая фотография появилась в соцсетях блогеров Андрея и Паши Лапушкиных.
Косторная, одетая в футболку «Локомотива», является болельщицей железнодорожников.
«В прекрасной компании вчера болели за «Локомотив». Победы обязательно будут! Вперёд, «Локо»!» — отмечается в подписи к фотографии.
Фото: из личного архива Андрея и Паши Лапушкиных
Напомним, «Локомотив» и «Ростов» сыграли со счётом 2:2. В первом туре команды также добились ничейных результатов. Москвичи дома сыграли 1:1 с «Нижним Новгородом», а ростовчане на выезде — 1:1 с московским «Динамо».
Алина Загитова обратилась к СМИ и болельщикам:
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