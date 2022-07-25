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«За что таких крошек?» Тарасова и Тутберидзе эмоционально обсудили отстранения россиян

«За что таких крошек?» Тарасова и Тутберидзе эмоционально обсудили отстранения россиян
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в эфире Первого канала обсудили отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Тутберидзе: ну, в общем, никто нам лёгкой жизни не обещал.
Тарасова: нет, это вообще, я сколько живу на свете такого ещё не видела. Нас отстраняли когда-то, но такого не было, нет. Так безнадёжно, никогда. У них прямо линия, они не слышат ничего.
Тутберидзе: ну, они объединились. Нет ничего лучше, чем дружить против.
Тарасова: ой, боже, всё равно не понимаю, за что таких деток. Я им писала туда. Я им писала: «За что?»
Тутберидзе: вообще не понимаю, за что такие отстранения. Спортивная жизнь-то короткая. Короткая.
Тарасова: за что вот таких крошек, которые могут у всех выиграть? Они хотят, чтобы русские немножко успокоились. Но мы беспокойный народ. Мы же им не дадим… А выпустят нас когда – выйдем вообще как звери. Всё унесём.

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