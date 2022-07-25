«За что таких крошек?» Тарасова и Тутберидзе эмоционально обсудили отстранения россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в эфире Первого канала обсудили отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
Тутберидзе: ну, в общем, никто нам лёгкой жизни не обещал.
Тарасова: нет, это вообще, я сколько живу на свете такого ещё не видела. Нас отстраняли когда-то, но такого не было, нет. Так безнадёжно, никогда. У них прямо линия, они не слышат ничего.
Тутберидзе: ну, они объединились. Нет ничего лучше, чем дружить против.
Тарасова: ой, боже, всё равно не понимаю, за что таких деток. Я им писала туда. Я им писала: «За что?»
Тутберидзе: вообще не понимаю, за что такие отстранения. Спортивная жизнь-то короткая. Короткая.
Тарасова: за что вот таких крошек, которые могут у всех выиграть? Они хотят, чтобы русские немножко успокоились. Но мы беспокойный народ. Мы же им не дадим… А выпустят нас когда – выйдем вообще как звери. Всё унесём.
- 25 июля 2022
-
18:30
-
18:04
-
17:43
-
17:30
-
15:13
-
13:49
-
08:45
-
08:23
-
07:30
-
07:00
-
06:00
- 23 июля 2022
-
23:32
-
17:30
-
16:25
-
15:35
-
14:50
-
13:47
-
13:10
-
11:51
-
11:32
- 22 июля 2022
-
23:27
-
22:54
-
22:20
-
22:03
-
18:13
-
16:42
-
16:14
-
15:03
-
14:53
-
14:46
-
13:55
-
13:15
-
12:56
-
12:45
-
12:22