Тутберидзе: Акатьева без титула, без ничего. Она — никто. А завтрашний день нам не обещан

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в эфире Первого канала высказались о проблеме отсутствия у российских спортсменов мотивации из-за отстранения от международных турниров.
Тутберидзе: а как выходить в мире, если нас не пускают никуда? Куда выходить-то?
Тарасова: как мотивировать их (спортсменов), как их каждый день тащить за собой? Быть выше, что-то новое учить?
Тутберидзе: да-да.
Тарасова: как? Когда они знают, что не будут выступать?
Тутберидзе: да, та же Соня Акатьева, наверное, была бы уже чемпионкой мира среди юниоров.
Тарасова: Соня, да!
Тутберидзе: ну вот и что? А она – никто. Без титула, без ничего. А нам завтрашний день не обещан. У меня этим спортсменам надо здесь и сейчас. У нас может не быть завтрашнего дня.
Тарасова: нет, может не быть. Завтрашнего дня может не быть, и какой он будет – тоже неизвестно. Всё равно я верю в такой наш идиотизм, когда мы выйдем и всё равно всех разорвём.
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