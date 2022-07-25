«Это пока лучший момент лета». Глейхенгауз — о новой короткой программе Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз в эфире Первого канала восторженно обсудили новую короткую программу Камилы Валиевой. Она поставлена на саундтрек к научно-фантастическому фильму «Интерстеллар».

Глейхенгауз: как я испытываю гордость за новую короткую программу Камилы. Когда она её покажет – мне кажется, там и музыка, и идея. Музыку я могу вам включить – жалко, без Камилы, конечно.

Тарасова, прослушав музыку: потрясающая музыка. Просто потрясающая. Никогда не слышала, а я слушаю много.

Тутберидзе: мне что понравилось… Очень хотелось увести её от привычного образа в её подаче. И кажется, что получилось, но при этом очень хорошо.

Тарасова: очень! Под эту музыку ставить одно наслаждение.

Тутберидзе: Главное, чтобы она её собрала, чтобы хватило сил.

Тарасова: потрясающе, поздравляю. Я очень много слушаю музыки всегда. Специально слушаю. Непонятно для чего уже, но слушаю. Но я эту музыку не встречала. Если я не встречала, то другие вообще далеки от этого. Потрясающе. И программа наверняка будет потрясающая. И когда ты её делал, у тебя, наверное, тут прям кишки подходили.

Глейхенгауз: да, это пока лучший момент лета.