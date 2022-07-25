«Приходят какие-то все...» Тарасова и Тутберидзе — о проблеме лишнего веса у фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в эфире Первого канала обсудили проблему лишнего веса у спортсменов, которые возвращаются на лёд после отпуска.

Тарасова: тяжёлые, конечно, первые месяцы работы. Пока ты посмотришь на них, насколько они поправились.

Тутберидзе: они же ещё и приходят какие-то все… Не знаю. Вы знаете, я всегда говорю, что один грамм жира – это один грамм лени.

Тарасова: ленивые. Лень, конечно.

Тутберидзе: вот насколько они поправились, настолько они и ленивые.

Тарасова: конечно, вес – это лень. Надо себя заставить встать, пойти, побежать.

Ранее Тарасова и Тутберидзе обсудили отстранение российских спортсменов от международных соревнований.