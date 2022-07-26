Татьяна Тарасова — о слогане ОИ-2024: он идиотский. Но нам всё равно, мы же не участвуем
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на публикацию слогана летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Слоганом предстоящей Олимпиады стала фраза Games wide open на английском языке (дословно – «Широко открытые Игры» или «Игры, открытые для всех») или Ouvrons grand les jeux — на французском (дословно – «Давайте откроем Игры широко»).
«Какой-то идиотский слоган. Но нам всё равно, какой слоган. Мы там не участвуем. Думаю, шансов нет», — приводит слова Татьяны Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 августа по 11 сентября 2024 года.
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