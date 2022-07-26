Евгения Медведева — об ОИ-2022: я честно старалась сделать всё, чтобы Валиевой было легче

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, что пыталась морально поддержать олимпийскую чемпионку 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилу Валиеву.

Напомним, на тех Играх Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.

«Знаешь, я как человек, которого задело, что после Олимпиады (2018 года, где Медведева завоевала серебро. — Прим. «Чемпионата») близкие мне люди рассказывали в интервью про моё состояние после Игр… Я доверялась людям, а они потом в интервью говорили: вы себе не представляете, Женя так плакала, Женя так переживала, ей было так плохо. Хотя я сама об этом не говорила.

Поэтому я не буду говорить про состояние Камилы. Но я честно старалась сделать всё, чтобы ей было легче», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Forbes.

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