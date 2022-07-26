Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Валиева показала, как развлекаются участники ледового шоу «Аленький цветочек»

Валиева показала, как развлекаются участники ледового шоу «Аленький цветочек»
Комментарии

Фигуристка Камила Валиева в социальных сетях показала видео, как развлекаются участники ледового шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

На видео участники ледового шоу веселятся у бассейна, забавно ныряя в него. Помимо Валиевой, на видео присутствуют Дмитрий Соловьёв, Максим Ковтун и Морис Квителашвили.

Камила Валиева является олимпийской чемпионкой в командном турнире, чемпионкой Европы в женском одиночном катании и чемпионкой мира среди юниоров.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Валиеву допустили к личному турниру, в котором она стала четвёртой. Первое место заняла россиянка Анна Щербакова.

«Консерватизм — реальность фигурного катания». Как создаются шедевры на льду «Консерватизм — реальность фигурного катания». Как создаются шедевры на льду
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022