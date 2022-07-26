Валиева показала, как развлекаются участники ледового шоу «Аленький цветочек»

Фигуристка Камила Валиева в социальных сетях показала видео, как развлекаются участники ледового шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

На видео участники ледового шоу веселятся у бассейна, забавно ныряя в него. Помимо Валиевой, на видео присутствуют Дмитрий Соловьёв, Максим Ковтун и Морис Квителашвили.

Камила Валиева является олимпийской чемпионкой в командном турнире, чемпионкой Европы в женском одиночном катании и чемпионкой мира среди юниоров.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Валиеву допустили к личному турниру, в котором она стала четвёртой. Первое место заняла россиянка Анна Щербакова.