Авербух прокомментировал откровенный номер с участием Анны Щербаковой в его шоу

Бывший российский фигурист, серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду, хореограф Илья Авербух прокомментировал откровенный номер с участием фигуристки Анны Щербаковой в его шоу.

«Она с радостью приняла подобный образ. Анна ведёт себя в этом номере очень деликатно, ей нравится выступать под эту композицию с другими девчонками. Ведь весь номер и строится на том, что каждая девушка имеет свой характер и по-своему чувствует себя в этом мире. Здорово смотреть на каждую из них. Такой чемпионский номер, когда одновременно на льду появляются Аня Щербакова, Оксана Домнина, Евгения Медведева, Мария Петрова, Албена Денкова, Александра Степанова. Такого ещё не было», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».