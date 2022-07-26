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Евгения Медведева рассказала, планирует ли выступать на соревнованиях

Евгения Медведева рассказала, планирует ли выступать на соревнованиях
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, планирует ли возобновлять карьеру.

Перед сезоном-2020/2021 Медведева вернулась из Канады в группу Этери Тутберидзе, но с тех пор не участвовала в соревнованиях.

«Моя жизнь состоит из съёмок для разных проектов. Очень много работы, разные поездки, вышла на лёд и снова тренируюсь, катаюсь на шоу в Сочи.

Что с соревновательной карьерой? Я, правда, давно уже не выступала, пока что сконцентрирована на других вещах. Но никогда не говори «никогда», потому что жизнь меняется на 180 и даже 360 градусов. Поэтому я никогда не говорю «никогда», зареклась, потому что всё может быть. Но сейчас пока что не планирую выступать дальше. Мне хочется чувствовать почву под ногами, я её сейчас чувствую, по ней хорошо иду, и спасибо на этом. У меня сейчас всё более-менее хорошо, и меня это устраивает», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Forbеs.

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