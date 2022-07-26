Мишина: в процессе подготовки короткая программа Семененко претерпевает изменения

Тренер Татьяна Мишина, под руководством которой занимается российский фигурист Евгений Семененко, рассказала, как проходит восстановление спортсмена после травмы, полученной на ледовом шоу «Союз чемпионов».

Тогда Семененко показывал новую короткую программу под «Адажио» Томазо Альбинони. При выполнении четверного тулупа фигурист упал и ударился головой об лёд. Позже у Семененко было диагностировано сотрясение мозга.

«Женя набирает форму, они как раз должны скоро на сбор в Куршевель полететь, если всё сложится, это будет хороший этап подготовки — высокогорье, что всегда даёт хорошую базу для сезона. Уже программы готовы, накатываются, делаются прокаты с определёнными элементами. Думаю, к нужному сроку, к прокатам сборной команды, а до этого — прокатам сборной Санкт-Петербурга, должны быть готовы. Сейчас два четверных прыжка (тулуп и сальхов) и более сложный риттбергер тренирует, надеюсь, будет готов.

Он будет катать «Адажио», но в процессе подготовки, конечно, много нюансов программа претерпевает. Дальше всё это совершенствуется, усложняются заходы», — приводит слова Мишиной ТАСС.