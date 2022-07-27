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«Людям можно говорить «нет». Евгения Медведева — о главном открытии в процессе взросления

«Людям можно говорить «нет». Евгения Медведева — о главном открытии в процессе взросления
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Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию 22-летняя Евгения Медведева рассказала о главном открытии в процессе взросления.

«Самое главное для меня открытие в процессе взросления, что, оказывается, людям можно говорить «нет». И зачастую это играет важнейшую роль в твоей жизни. Очень много людей от меня лично чего-то требуют, что-то хотят. И не всегда это какое-то рациональное желание, возможно, это просто их хотелки. Нужно просто отделять свои обязанности от хотелок других посторонних людей, которые просто от тебя что-то хотят, уметь это всё разделять и фильтровать. Что-то можно и нужно делать, например, для семьи или для посторонних людей, которым нужна помощь. Но когда это просто: «Эй, давай, погнали!» И когда чувствуешь, что нет ресурса, просто можно сказать «нет». Раньше я этого не знала, не делала и очень сильно уставала и проседала эмоционально из-за этого.

Как к этому пришла? И проработка с психологом, и собственные внутренние ощущения. Когда понимаю, что не могу уже кусочки себя раздавать людям, нечего, просто вынуждена в какой-то момент сказать «нет», и они такие: «Окей», — и уходят. И я думаю: «О! Здорово, значит, так можно было», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу Forbеs.

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