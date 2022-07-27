«Трое из ларца — одинаковы с лица». Евгений Плющенко показал фото со своими сыновьями
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новый снимок в своих соцсетях. На фотографии Плющенко сидит рядом со своими сыновьями: девятилетним Сашей и годовалым Арсением.
«Трое из ларца — одинаковы с лица», — подписал он снимок.
Фото: из личного архива евгения плющенко
«Какая очаровательная троица. Красавцы блондинчики», — написала одна из подписчиц в комментариях.
39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
Алина Загитова обратилась к СМИ и болельщикам:
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