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«Трое из ларца — одинаковы с лица». Евгений Плющенко показал фото со своими сыновьями

«Трое из ларца — одинаковы с лица». Евгений Плющенко показал фото со своими сыновьями
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новый снимок в своих соцсетях. На фотографии Плющенко сидит рядом со своими сыновьями: девятилетним Сашей и годовалым Арсением.

«Трое из ларца — одинаковы с лица», — подписал он снимок.

Фото: из личного архива евгения плющенко

«Какая очаровательная троица. Красавцы блондинчики», — написала одна из подписчиц в комментариях.

39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

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