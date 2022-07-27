Алина Загитова ответила на вопрос о подарке, который произвёл самое большое впечатление

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопрос, какой подарок произвёл на неё самое большое впечатление.

«Когда я вернулась в Москву, меня ждало много подарков, в том числе от моих поклонников из разных городов России. Мне безумно приятно, подарили даже сертификат на полёт на воздушном шаре! Вообще, мне после каждого выступления бросают мягкие игрушки на лёд. Иногда очень большие — бывали плюшевые медведи выше меня ростом.

Один из поклонников прислал как-то букет из тысячи и одной розы. Честно говоря, даже не знаю его имени. Мне много дарят цветов. Иногда их привозят в ледовый дворец «Хрустальный», где я тренируюсь. Как-то доставили 14 букетов по 101 розе. Я благодарна всем своим болельщикам, они поддерживают меня, их любовь всегда со мной», — цитирует Загитову «7 дней».

Алина Загитова обратилась к СМИ и болельщикам: