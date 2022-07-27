Елизавета Нугуманова: точно не планирую менять спортивное гражданство

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова заявила, что не думает и не думала о том, чтобы поменять спортивное гражданство.
«Точно не планирую менять спортивное гражданство. И никогда не планировала», — приводит слова Нугумановой «Матч ТВ».
Напомним, до сезона-2021/2022 включительно Елизавета Нугуманова занималась в группе тренера Евгения Рукавицына. Ранее спортсменка рассказала об оскорбительном отношении к ней тренеров группы и самого наставника. Ухудшение результатов фигуристки связывают с лишним весом, который и стал причиной разногласий в группе. Некоторые фигуристы, среди которых Андрей Мозалёв и Мария Талалайкина, поддержали Нугуманову, а тренеры и специалисты встали на защиту Рукавицына. Затем Нугуманова ушла из его группы. Вскоре после этого Елизавета заявила о преследованиях со стороны тренера.
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