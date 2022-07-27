Тренер Елена Буянова выписана из больницы, куда попала с коронавирусом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова была выписана из больницы, куда попала после заражения коронавирусом. Новости о госпитализации специалиста просочились в СМИ только накануне.

«Я дома. Послушала столько историй о себе: что я потеряла сознание на тренировке, что меня везли чуть ли не в реанимацию. А самое смешное, что меня «разоблачили», когда я уже собралась домой. Сегодня сказали, что можно уже выписываться», — приводит слова Буяновой «РИА Новости».

Буянова подготовила олимпийскую чемпионку 2014 года в женском одиночном катании Аделину Сотникову, серебряного призёра чемпионата Европы 2020 года Артура Даниеляна, трёхкратного призёра чемпионатов континента Максима Ковтуна и других. В настоящее время под её руководством занимается чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная, которая перешла в ЦСКА из группы Этери Тутберидзе.