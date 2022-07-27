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Президент ВАДА Банька ожидает слушаний по делу Валиевой в ближайшее время

Президент ВАДА Банька ожидает слушаний по делу Валиевой в ближайшее время
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Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что ожидает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведёт слушания по делу о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой «довольно скоро». Банька рассказал, что РУСАДА недавно обратилось к ВАДА с запросом на документы по делу, что вселяет надежду на близость слушаний.

Валиева оказалась в центре допингового скандала на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, когда выяснилось, что допинг-тест россиянки, сданный 25 декабря, показал положительный результат на запрещённое вещество триметазидин. Об этом стало известно только 8 февраля, на следующий день после того, как Валиева помогла сборной России завоевать золото командного турнира.

На расследование дела и вынесение решения о наказании РУСАДА было дано шесть месяцев с момента сообщения о положительном допинг-тесте — до 8 августа. Срок может быть продлён, но в случае необоснованной задержки ВАДА оставляет за собой право передать дело в CAS.

«Мы ожидаем, что в скором времени им придётся организовать слушание. Если будем недовольны, то всегда сможем воспользоваться возможностью обратиться напрямую в CAS. Нам нужно некоторое время, чтобы оценить это. В этом месяце РУСАДА запросило документы и материалы для продолжения расследования. Насколько я знаю, они планируют организовать слушания в ближайшее время», — приводит слова Баньки Inside the Games.

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