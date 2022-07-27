Президент ВАДА Банька ожидает слушаний по делу Валиевой в ближайшее время

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что ожидает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведёт слушания по делу о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой «довольно скоро». Банька рассказал, что РУСАДА недавно обратилось к ВАДА с запросом на документы по делу, что вселяет надежду на близость слушаний.
Валиева оказалась в центре допингового скандала на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, когда выяснилось, что допинг-тест россиянки, сданный 25 декабря, показал положительный результат на запрещённое вещество триметазидин. Об этом стало известно только 8 февраля, на следующий день после того, как Валиева помогла сборной России завоевать золото командного турнира.
На расследование дела и вынесение решения о наказании РУСАДА было дано шесть месяцев с момента сообщения о положительном допинг-тесте — до 8 августа. Срок может быть продлён, но в случае необоснованной задержки ВАДА оставляет за собой право передать дело в CAS.
«Мы ожидаем, что в скором времени им придётся организовать слушание. Если будем недовольны, то всегда сможем воспользоваться возможностью обратиться напрямую в CAS. Нам нужно некоторое время, чтобы оценить это. В этом месяце РУСАДА запросило документы и материалы для продолжения расследования. Насколько я знаю, они планируют организовать слушания в ближайшее время», — приводит слова Баньки Inside the Games.
- 27 июля 2022
-
22:54
-
22:27
-
22:18
-
21:48
-
20:51
-
20:27
-
19:09
-
18:55
-
18:06
-
15:46
-
15:08
-
13:37
-
10:14
-
10:11
-
10:07
-
10:01
-
08:03
-
07:24
-
00:05
- 26 июля 2022
-
23:34
-
22:56
-
20:44
-
20:18
-
19:31
-
18:51
-
16:59
-
16:44
-
16:24
-
15:25
-
14:33
-
14:00
-
13:31
-
13:06
-
12:39
-
11:34