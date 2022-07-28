«Рада, что тут не снимают баллы за падения». Александра Трусова — об опыте игры в кёрлинг

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о первом опыте игры в кёрлинг.

Мастер-класс для Трусовой, Камилы Валиевой и известных блогеров Саши Айс, Софы Купер и Васи Алдерсона в московском кёрлинг-клубе провела любимая девушка Дмитрия Соловьёва — многократный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы по кёрлингу Анна Сидорова.

«Мне очень понравилось, люблю пробовать новое. Было очень интересно, когда меня пригласила Камила. Сложно играть в кёрлинг, особенно непросто кататься. Но рада, что тут не снимают баллы за падения. Наш тренер — самый лучший. Спасибо большое ему. В каком ещё виде спорта хочу себя попробовать? Я люблю во всём себя пробовать. Будет предложение — попробую обязательно», — приводит слова Трусовой «РИА Новости».

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.

Ранее Трусова пробовала себя в лёгкой атлетике – прыжках в длину и с шестом.