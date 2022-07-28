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Дизайнер Алёна Куклычёва будет шить костюмы Алёне Косторной для нового сезона

Дизайнер Алёна Куклычёва будет шить костюмы Алёне Косторной для нового сезона
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Дизайнер Алёна Куклычёва рассказала, что в сезоне-2022/2023 она будет шить костюмы чемпионке Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёне Косторной.

«В случае с Алёной у нас несколько платьев. Я буду ей шить платья для новых программ, она их уже накатывает. Мы уже обсуждали с тренером дизайн», – сказала Алёна Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Напомним, в настоящее время Алёна Косторная занимается под руководством Елены Буяновой. Стороны пока не приняли решения о сотрудничестве на постоянной основе.

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