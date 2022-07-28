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Сидорова поделилась эмоциями после мастер-класса по кёрлингу для Трусовой и Валиевой

Сидорова поделилась эмоциями после мастер-класса по кёрлингу для Трусовой и Валиевой
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Многократный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы по кёрлингу Анна Сидорова поделилась эмоциями после мастер-класса, проведённого для российских фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой.

«Ну что за красота?! Будучи маленькой девочкой, я влюбилась в фигурное катание, смотря его по телевизору. В шесть лет мама меня привела в спорт, в 13 я была вынуждена закончить с фигурным катанием из-за травмы ноги, зато в моей жизни появился кёрлинг и все мои многочисленные медали мировых соревнований.

Прошло почти 20 лет, любовь к фигурному катанию не проходит, наоборот, лишь усиливается благодаря Дмитрию Соловьёву (российский фигурист, супруг Сидоровой. — Прим. «Чемпионата») и нашим уникальным спортсменам», — написала Сидорова в своих социальных сетях.

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