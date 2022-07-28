Видео: 45-летний Роман Костомаров совершает утреннюю пробежку по набережной
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новое видео в своих социальных сетях. 45-летний Костомаров показал, как совершает утреннюю пробежку по набережной.
«Всем привет! Красота. Погода супер. Бегаем. А потом купаться», — сказал он в видео.
«Выходной, кайф! Бодрого всем!» — подписал он видео.
В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России. Он является заслуженным мастером спорта России. В разное время партнёршами Костомарова также были фигуристки Екатерина Давыдова и Анна Семенович.
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