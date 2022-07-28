«Энергия Вселенной». Татьяна Навка показала снимок с фотосессии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок с фотосессии.
«Энергия Вселенной. Вода + земля + огонь + воздух + эфир. Последний — самый загадочный элемент, о котором спорят со времён античной философии. Красивое слово и загадочная суть, не подвластное логике и описанию. Никого не напоминает?» — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива татьяны навки
47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.
Александре Степановой сделали предложение на ледовом шоу:
- 28 июля 2022
-
12:20
-
12:08
-
11:19
-
11:00
-
10:18
-
09:51
-
09:46
-
09:18
-
07:53
-
00:17
- 27 июля 2022
-
22:54
-
22:27
-
22:18
-
21:48
-
20:51
-
20:27
-
19:09
-
18:55
-
18:06
-
15:46
-
15:08
-
13:37
-
10:14
-
10:11
-
10:07
-
10:01
-
08:03
-
07:24
-
00:05
- 26 июля 2022
-
23:34
-
22:56
-
20:44
-
20:18
-
19:31
-
18:51