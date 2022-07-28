«Энергия Вселенной». Татьяна Навка показала снимок с фотосессии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок с фотосессии.

«Энергия Вселенной. Вода + земля + огонь + воздух + эфир. Последний — самый загадочный элемент, о котором спорят со времён античной философии. Красивое слово и загадочная суть, не подвластное логике и описанию. Никого не напоминает?» — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива татьяны навки

47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.

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