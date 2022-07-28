«Шок». Татьяна Навка об исключении Петренко из украинской федерации после участия в её шоу

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала скандал с олимпийским чемпионом 1992 года Виктором Петренко. Он был исключён из украинской федерации фигурного катания, после того как принял участие в ледовом шоу Навки «Аленький цветочек». Также Петренко лишили поста вице-президента организации.

«Я была шокирована этой новостью. И уже говорила, что будем защищать и поддерживать Виктора. Он потрясающий человек, легенда мирового спорта и действительно много сделал для фигурного катания на Украине, хотя и живёт последние годы с семьёй в США.

Очень печально, что спорт и культура подвергаются таким беспрецедентным атакам, ограничениям по национальному признаку. Для европейских политиков они перестали быть той самой объединяющей силой, каковой являются на самом деле. Но на своей площадке мы всё равно смогли собрать интернациональную команду, чем я горжусь», — приводят слова Навки «Аргументы и факты».

Александре Степановой сделали предложение на ледовом шоу: