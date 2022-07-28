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Татьяна Навка назвала три главных качества Камилы Валиевой

Татьяна Навка назвала три главных качества Камилы Валиевой
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о чемпионке ОИ-2022 в командных соревнованиях Камиле Валиевой, которая играет роль Настеньки в её ледовом шоу «Аленький цветочек». По словам Навки, Валиева обладает талантом, работоспособностью и является невероятной актрисой.

«Абсолютно феноменальная спортсменка: талант, работоспособность. Плюс Камила ещё и невероятная актриса. Настенька в её исполнении — хрупкая и одновременно сильная.

Я всё волновалась, как они будут кататься вместе с Димой Соловьёвым. Всё-таки из одиночного катания прийти в танцы не так-то просто, но она справилась. Даже Дима был потрясён. Дебют Камилы смотрела на одном дыхании, хотя спектакль знаю наизусть. Когда она выезжала на лёд, казалось, что время останавливается», — цитируют Навку «Аргументы и факты».

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