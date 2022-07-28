Дизайнер рассказала, сколько стоило платье Трусовой для программы Love Story
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Дизайнер Алёна Куклычёва рассказала, сколько стоило платье российской фигуристки Александры Трусовой для программы Love Story.
«Работа дизайнера заключается в том, чтобы угодить. К тебе обратились, ты берёшь предоплату, выслушиваешь все пожелания, рисуешь эскиз, которым ты должен передать всё, что хочешь показать в этом платье, а потом сшить это платье. Это некий проект, на который тебе дают деньги. Платье стоит немало.
Сколько примерно? В среднем 60 тысяч рублей. Платье Трусовой стоило 78 тысяч рублей», – сказала Алёна Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Как создаются костюмы для фигурного катания? И почему платье может вызвать скандал? Рассказываем в новом выпуске спецпроекта «Песнь льда».
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