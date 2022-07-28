«Она яркая, креативная». Дизайнер Куклычёва рассказала, как стала сотрудничать с Косторной

Дизайнер Алёна Куклычёва рассказала, как стала сотрудничать с российской фигуристкой Алёной Косторной.



«С Алёной у нас знакомство произошло совсем по-другому, ровно наоборот. Если в случае с Сашей (Трусовой) она ко мне обратилась, то в случае с Алёной я предложила ей посотрудничать. Она согласилась, причём я не ошиблась, мы сработались. Ей всё нравится, что я предлагаю, и я подхватываю любую её идею. Она креативная сама, мне это очень нравится. Я могла любой фигуристке в принципе предложить посотрудничать, я же Алёне просто написала в соцсетях. Она могла не прочитать, могла прочитать и не ответить, а она прочитала и ответила. Так же я могла в принципе любой написать.

Почему-то я выбрала Алёну, она такая яркая, креативная — мне это нравится. Мне захотелось прямо для неё сшить что-то. Я увидела, что она на меня была подписана, и написала: «Привет, классно было бы сшить для тебя платье. Если хочешь, я сошью». Она ответила, что согласна, у неё как раз будет показательный номер и можно сшить для него. Так как раз и получилось платье для «Харли Квин», – сказала Алёна Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



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