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Дизайнер Куклычёва подробно рассказала, как создавалось знаменитое зелёное платье Трусовой

Дизайнер Куклычёва подробно рассказала, как создавалось знаменитое зелёное платье Трусовой
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Дизайнер Алёна Куклычёва подробно рассказала, как создавалось знаменитое зелёное платье серебряного призёра ОИ-2022 в женском одиночном катании, российской фигуристки Александры Трусовой.

«Идея была полностью наша, то есть моей мастерской. Мы рисовали много эскизов, причём это платье было представлено в нескольких цветовых решениях: оно было и лилово-серое, и розово-серое, и зелёно-фиолетово-мятное. Мы брали голубые оттенки, более привычные Саше, у неё до этого было много платьев в синих тонах. Но я видела, что хотелось кардинально чего-то другого. Поэтому решили остановиться на зелёном.

Платье полностью покрашено — это не фабричный цвет. Я покрасила лоскуты, отправила на такси образцы, несколько вариантов оттенка, прикладывали уже без меня. Они выбрали достаточно тёплый оттенок с вкраплением фиолетового. Платье сначала шили очень закрытое. Мне вообще было сложно перестроиться после гимнастики на фигурное катание и сделать сразу открытую модель. У нас же в гимнастике всё дублируется сеткой. Только сейчас по новым правилам разрешили открытую спину, бретели. Если хотелось сделать имитацию голого тела, нужно было сделать это всё на сетке. В фигурном катании разрешены открытые участки тела, но чтобы всё это было удобно для фигуриста.

Первый вариант зелёного платья был совсем закрыт. Бретели, глубокий вырез, спина — всё это было на сетке. Но когда я принесла платье на примерку, мне, конечно же, сказали это всё обрезать. Платье претерпело изменения, стало более взрослым. Я, наверное, предложила более детский вариант, а Саша у нас уже девушка, тем более такая программа — весна, любовь. Я согласилась абсолютно. Я всегда ищу компромисс с заказчиком. Все пожелания Саши я учла: открытая спина, гирлянда из цветов — Саша пожелала, чтобы она была 3D, это тоже неформат для фигурного катания. Обычно узор плоский: тонировки, градиенты, стразы. Было её пожелание, чтобы все эти листики, цветочки торчали. Я это всё учла и платье мы переделали. Получился первый вариант, очень открытый.

Учитывая, что у меня опыта мало, я не могла предположить, насколько это будет удобно. У неё был не один прокат внутренний, тренер всё видел. Но получилось так, что после первых соревнований оказалось, что платье неудобное. Бретели при натяжении тянулись, платье растягивалось, и отдельно от фигуристки двигалось. Сашина мама мне позвонила, сказала, что платье надо дорабатывать. Я это и сама видела по телевизору. Издалека мне понравилось, я смотрела чисто на образ — цвет, дизайн, движения фигуристки на льду. Но на фотографиях я разглядела, что там всё платье немножко опускалось или поднималось. Его нужно было полностью переделывать.

Лучше было уже заново сшить, потому что переделанная вещь — это уже как б/у. Когда распарываешь что-то, пришиваешь, ткань устаёт от рук. Меня попросили доработать, но я сказала, что сошью полностью новое платье в счёт старого. Новый вариант получился более закрытым, плюс учли пожелание подчеркнуть талию, чтоб Саша выглядела более стройно. Поэтому платье стало насыщенно зелёное, изумрудное, в области талии особенно.

Второе платье я видела уже живьём, я специально полетела в Казань (на этап Кубка России). Было очень мало времени между соревнованиями, у меня была буквально неделя на платье, я за неделю сшила его без примерок. Много нюансов в плане ошибок я подметила, мы всё исправили. Было тяжеловато морально, потому что совсем не было права на ошибку. В Казани я увидела, как оно смотрится на льду, мне очень понравилось, всё с учтёнными ошибками — меньше страз, меньше цветов и более тёмный оттенок. Но, естественно, по конструкции мы сделали его более надёжным, чтобы оно не двигалось на фигуре. В первую очередь должно быть удобство, платье не должно мешать фигуристке завоевать медаль», – сказала Алёна Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Как создаются костюмы для фигурного катания? И почему платье может вызвать скандал? Рассказываем в новом выпуске спецпроекта «Песнь льда».

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