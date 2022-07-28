На «Чемпионате» — четвёртый выпуск спецпроекта «Песнь льда». Узнай всё о создании костюмов

На «Чемпионате» появился четвёртый выпуск спецпроекта о фигурном катании «Песнь льда», в котором мы рассказываем, что делает фигурное катание искусством, и разбираем с экспертами, как это искусство создаётся.

Выпуск от 28 июля – о создании костюмов для фигуристов. Cколько стоит костюм для фигурного катания? Чем плох конвейер при создании платьев? Какую роль играет костюм на льду?

Главным экспертом в статье выступила профессиональный дизайнер костюмов для фигуристов и гимнастов Алёна Куклычёва. Также на вопросы корреспондентов «Чемпионата» ответили бывшая фигуристка сборной России Бетина Попова и олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

В предыдущих выпусках затрагивались темы музыки, хореографии и постановки программ.