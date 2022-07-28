Железняков: у Тутберидзе стальной характер, но внутри она очень сильно переживает

Алексей Железняков, который является хореографом группы Этери Тутберидзе, рассказал о том, как известный тренер переживает отстранение российских фигуристов от участия в международных турнирах.
«Для фаната своего дела и тренера такого высокого ранга международные соревнования – самый важный момент в карьере. У Тутберидзе стальной характер, и она никогда не покажет своих эмоций. Но внутри она очень сильно переживает. У неё тяжелая работа. Кроме того, что надо спортсменов держать в форме, нужно их ещё как-то стимулировать и мотивировать идти вперёд. В этом плане у тренеров двойная нагрузка», — приводит слова Железнякова Metaratings.
Из-за отстранения российские фигуристы уже пропустили чемпионат мира – 2022 и не заявлены к участию в серии Гран-при нового сезона.
- 28 июля 2022
-
20:31
-
20:22
-
16:37
-
16:32
-
15:36
-
15:35
-
14:28
-
14:25
-
13:46
-
13:30
-
12:20
-
12:08
-
11:19
-
11:00
-
10:18
-
09:51
-
09:46
-
09:18
-
07:53
-
00:17
- 27 июля 2022
-
22:54
-
22:27
-
22:18
-
21:48
-
20:51
-
20:27
-
19:09
-
18:55
-
18:06
-
15:46
-
15:08
-
13:37
-
10:14
-
10:11
-
10:07