Железняков: у Тутберидзе стальной характер, но внутри она очень сильно переживает

Алексей Железняков, который является хореографом группы Этери Тутберидзе, рассказал о том, как известный тренер переживает отстранение российских фигуристов от участия в международных турнирах.

«Для фаната своего дела и тренера такого высокого ранга международные соревнования – самый важный момент в карьере. У Тутберидзе стальной характер, и она никогда не покажет своих эмоций. Но внутри она очень сильно переживает. У неё тяжелая работа. Кроме того, что надо спортсменов держать в форме, нужно их ещё как-то стимулировать и мотивировать идти вперёд. В этом плане у тренеров двойная нагрузка», — приводит слова Железнякова Metaratings.

Из-за отстранения российские фигуристы уже пропустили чемпионат мира – 2022 и не заявлены к участию в серии Гран-при нового сезона.