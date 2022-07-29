«Реальные пацаны посылают всех на море». Траньков выложил фото с сыном, Ильиных оценила
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию со своим годовалым сыном Теодором.
«Привет! Реальные пацаны посылают всех на море», — подписал он снимок.
На пост отреагировала олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных.
«Вау! Анжелика — твоя копия, а сыночек прям Таня (Волосожар. — Прим. «Чемпионата»). Всё по поверьям… Самые счастливые дети растут. Дочка в папу, а сыночек в маму. Богатырского здоровья вам, а всё остальное будет», — написала Ильиных в комментариях к соответствующему посту.
Фото: из личного архива максима транькова
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