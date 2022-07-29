Татьяна Волосожар показала свою татуировку. Фото

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала новую запись в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила фотографию, на которой видна её татуировка. Волосожар нанесла себе на запястье левой руки два сердечка.

«И снова про татуировки. В общем, многие догадались, к чему я тут все эти разговоры вела. Нетрудно ведь догадаться, кому посвящена эта тату?» — подписала она снимок.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Татьяны Волосожар.

«Татьяна, вы молодец. Делайте то, что приносит вам радость, и не слушайте никого», — написал один из подписчиков в комментариях к соответствующему посту.

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