Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз посетили стройку ледового дворца для Team Tutberidze

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз посетили строящийся ледовый дворец для команды Team Tutberidze.
Ледовый дворец площадью почти 21 тысяча квадратных метров в московском районе Ясенево планируют построить в 2023 году, сообщил ранее мэр города Сергей Собянин. В ледовом дворце планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу.
Спортивный комплекс будет включать ледовую арену с трибуной на 500 мест, тренировочную ледовую арену, два тренажёрных зала, 10 хореографических залов, тренировочный зал с покрытием из искусственного льда, зал акробатики и реабилитационный блок.
Ранее стало известно, что Тутберидзе вновь слетала в США к дочери Диане Дэвис.
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