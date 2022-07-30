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Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз посетили стройку ледового дворца для Team Tutberidze

Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз посетили стройку ледового дворца для Team Tutberidze
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз посетили строящийся ледовый дворец для команды Team Tutberidze.

Ледовый дворец площадью почти 21 тысяча квадратных метров в московском районе Ясенево планируют построить в 2023 году, сообщил ранее мэр города Сергей Собянин. В ледовом дворце планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу.

Спортивный комплекс будет включать ледовую арену с трибуной на 500 мест, тренировочную ледовую арену, два тренажёрных зала, 10 хореографических залов, тренировочный зал с покрытием из искусственного льда, зал акробатики и реабилитационный блок.

Ранее стало известно, что Тутберидзе вновь слетала в США к дочери Диане Дэвис.

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