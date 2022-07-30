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Трусова посетила хоккейный матч и сфотографировалась с Панариным и Ничушкиным

Трусова посетила хоккейный матч и сфотографировалась с Панариным и Ничушкиным
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 фигуристка Александра Трусова посетила хоккейный матч, проходящий под эгидой благотворительного фонда Артемия Панарина.

Игра проходит сегодня, 30 июля, в спортивно-игровом центре Arena Play. В благотворительном матче участвуют Артемий Панарин, Александр Овечкин, Павел Бучневич, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Илья Любушкин, Александр Радулов, Вадим Шипачёв, Василий Подколзин, Иван Просветов, Вячеслав Войнов, Валерий Ничушкин, Клим Костин и другие игроки НХЛ и КХЛ.

Трусова сфотографировалась с Панариным, Ничушкиным и другими участниками и гостями мероприятия.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.

Все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены на лечение маленького Елисея Артамонова, которому необходима срочная сложная операция после врачебной ошибки. Диагноз — неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга.

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