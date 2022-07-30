Трусова и Кондратюк сфотографировались с Овечкиным после благотворительного матча

Российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк, состоящие в романтических отношениях, не упустили возможности сделать совместное фото с легендарным хоккеистом Александром Овечкиным после благотворительного матча, организованного фондом звезды НХЛ Артемия Панарина в Москве.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.

Команда нападающего «Рейнджерс» Панарина сыграла вничью с командой форварда «Вашингтона» Овечкина. Основное время матча завершилось со счётом 10:10. В серии послематчевых буллитов команды также не выявили победителя.

Все собранные средства будут направлены на помощь Елисею Артамонову, которому необходима срочная сложная операция после врачебной ошибки. Ему диагностировали неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга.