«Красота красивая!» Евгения Медведева отреагировала на новое фото Камилы Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала яркое портретное фото в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

«Красота красивая!» — отреагировала на пост двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, добавив эмодзи «сердце».

Также фото оценили российские гимнастки Дина и Арина Аверины, они оставили в комментариях эмодзи «огонь» и «лицо в сердечках».

В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира. При этом получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно как раз в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.