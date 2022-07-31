«Красота красивая!» Евгения Медведева отреагировала на новое фото Камилы Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала яркое портретное фото в своих социальных сетях.
Фото: из личного архива Камилы Валиевой
«Красота красивая!» — отреагировала на пост двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, добавив эмодзи «сердце».
Также фото оценили российские гимнастки Дина и Арина Аверины, они оставили в комментариях эмодзи «огонь» и «лицо в сердечках».
В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира. При этом получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно как раз в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.
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